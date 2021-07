En un video que expuso en sus redes el departamento local de policía, se aprecia cómo al ver los billetes, Paulino se quedó pensando qué hacer, al punto que hasta dudó en meter la tarjeta o no, para continuar con su transacción. Al final, después de varios segundos analizando la situación, decidió lo peor.

Paulino García Sánchez es un ejemplo de lo que NO se tiene que hacer. El hombre de 30 años pasó a un cajero de la ciudad de Griffin (Georgia) a retirar algo de efectivo que necesitaba. Para su sorpresa, justo cuando pretendía introducir su tarjeta de débito al aparato, se percató que había dinero por la otra ranura donde se dispensa el efectivo.

Para su buena suerte, la agencia financiera le dijo que no todo estaba perdido. De inmediato, pusieron una alerta en dicho cajero para que las cámaras de seguridad con la que cuentan todos los ATM guardaran las imágenes posteriores al momento en que él pasó por ahí y fue así como cacharon a Paulino. Archivado como: Crónica Latino dinero cajero

Justo después de que Paulino se marchara, volvió al cajero el verdadero dueño del efectivo que este había tomado. Como era de esperarse, ya no había ahí ni un solo centavo, así es que, con mucho pesar, pues le urgía esa ‘plata’, no tuvo más remedio que llamar a su banco para reportar lo sucedido.

A pesar de que cooperar con la investigación si fue una reacción correcta de su parte, aún así las autoridades lo apresaron y acusaron de sustraer propiedad ajena, que prácticamente es lo mismo que un robo, aunque no hecho con violencia ni bajo amenazas, por ende, la pena es mucho menor. Archivado como: Crónica Latino dinero cajero

Fue justo lo que le pasó a Paulino, que decidió quedarse con esos 400 dólares que dejó olvidado el cliente anterior. Eso ocurrió a mediados de abril, así es que tuvo tres meses para hacer lo correcto y devolverlo, pero no lo hizo y, por ende, acabó en una fría celda de la cárcel del condado de Spalding. Archivado como: Crónica Latino dinero cajero

La otra opción que tenía era no hacer nada

Las autoridades aclararon de que en caso de que alguien se tope con una situación similar y no quiere tener que andar dando vueltas devolviendo el dinero, simplemente debe alejarse y buscar otro cajero electrónico para su transacción, mas no tomar nada que sabe bien que no le pertenece.

“Aunque se lo haya encontrado, no tiene derecho a quedárselo. Sabemos que no tiene forma de buscar al propietario, pero el banco sí podrá así que debe devolverlo cuanto antes”, aclaró la policía. “Ya ha pasado antes, pero las personas han actuado bien y van al banco a entregarlo. Al final el efectivo llega a manos del verdadero dueño”. Archivado como: Crónica Latino dinero cajero