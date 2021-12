Pero al parecer a Zavala Reyes eso no le importó en lo más mínimo. A pesar de que la adolescente le advirtió varias veces que él podría tener problemas legales por la enorme diferencia de edad, él siguió sonsacándola para que se vieran y de ser posible, hasta le dijo que estaba dispuesto a ofrecerle que formaran juntos un hogar.

Crónica latino Navidad equivocada. Eliezer Zavala Reyes no quería pasar otra Navidad solo, así es que se dispuso a buscar pareja en las redes sociales. No tardó en encontrar una encantadora chica que le gustó mucho. El único problemita es que él tenía 26 años y ella 14. Por ser todavía menor de edad, bajo las leyes estatales la relación sentimental sería prohibida.

Y es que hace unos meses tenía una cita en un tribunal estatal por un caso menor pendiente, pero no acudió, por lo que el juez le emitió ese ‘warrant’ lo que agravó todavía más su situación, ya que como saben que suele desacatar las órdenes magisteriales, le fue negado el privilegio de salir libre bajo fianza, al menos hasta ahora, ya que se avecina otra audiencia. Archivado como: Crónica latino Navidad equivocada

Cuando la policía lo detuvo, aparentemente Eliezer les dio otra identidad. No fue hasta que lo recluyeron en la cárcel de la localidad y que le tomaron sus datos biométricos que descubrieron la verdad. Mintió sobre su nombre porque sabía que lo andaban buscando. El hombre tenía una orden de arresto vigente.

Eliezer no es el primero y seguramente tampoco será el último hombre que cae por tratar de seducir a menores de edad por medio de las redes sociales. De hecho, lo creas o no, casi a diario arrestan a por lo menos un individuo por esta clase de falta inmoral. Ellos saben perfectamente de que las niñas que estaban tratando de atraer tenían entre 1o y 16 años, lo cual representa un delito grave en Estados Unidos.

La policía reveló que en estos momentos hay más de 220 agencias de la ley de Georgia involucradas en esta clase de investigaciones contra adultos que tienen fantasías de violar a menores de edad. Así es que seguramente las aprehensiones de esta media docena de supuestos pervertidos, no es la primera y tampoco será la última. Archivado como: Crónica latino Navidad equivocada

Hay tantas mujeres mayores y solas

Siempre me he preguntado porqué muchos hombres se inclinan por tener relaciones sentimentales con personas menores de edad. Eso es ilegal y fácilmente puede acarrearle al infractor, condenas de hasta décadas en prisión. Habiendo tantas mujeres mayores solas y ansiosas por encontrar un hombre que las quiera, no vale la pena meterse en problemas legales.

Moraleja: si no quieres acabar como ellos tras las rejas, antes de pautar una cita con alguien por Internet, más importante es aún que le exijas prueba de que es mayor de edad, en lugar de pedirle fotos solo para verla como luce físicamente, pídele una de su identificación. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima. Archivado como: Crónica latino Navidad equivocada