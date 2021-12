Crónica: Latino era pareja de madre e hija al mismo tiempo

Este lío familiar salió a la luz cuando ambas féminas resultaron embarazadas

Ambas van a parir pronto hijos del mismo hombre, que ahora está en la cárcel Eduardo Rubio sentía que se había sacado la lotería al tener no a una, sino que a dos mujeres locas por él. Pero su infidelidad hacia ambas era el menor de los problemas, ya que una de ellas es menor de edad y, por si fuera poco, se trataba de madre e hija, con quienes convivía al mismo tiempo. Esta dramática historia apenas acaba de salir a la luz tras el arresto de Eduardo, de 26 años, en su domicilio en la ciudad de Fayetteville (Carolina del Norte), donde los últimos cuatro años él había vivido con sus dos “mujeres” aunque solo una de ellas estaba completamente consiente de eso. Crónica: Latino era pareja de madre e hija: No se sabe cuando conquistó a la chica En 2017 Eduardo se hizo novio de una mujer y no tardaron mucho en irse a vivir juntos. Ella no se fue sola, sino que se llevó con ella a su hija, entonces de apenas 9 años. Nadie sabe exactamente cuándo, cómo y dónde el imputado comenzó a cotejar a la menor, pero lo que sí es un hecho es que ella le hizo caso. Tras endulzarle el oído a la niña a escondidas de su pareja, Eduardo comenzó a tener relaciones sexuales con ella, a sabiendas de que eso es considerado un delito en Estados Unidos y de los más graves que existen. Pero su pasión por la menor era tan grande que no le importó en lo absoluto.

Crónica: Latino era pareja de madre e hija: Tuvo el descaro de preñarla a ambas Eduardo era tan pícaro y sinvergüenza que no le bastó estar con madre e hija al mismo tiempo, sino que hasta tuvo la osadía de embarazarlas a las dos simultáneamente, lo cual no le cayó nada en gracia a la niña ahora de 13 años, quien le armó el desmadre del siglo, al punto que todo el mundo se enteró de su relación ilegal. La semana pasada la adolescente comenzó a discutir fuerte con Eduardo tras enterarse de que no solo la haría mamá a ella, sino que también su progenitora estaba en cinta. Comenzaron a pelear como nunca y eso enfureció mucho al hombre que perdió los estribos y hasta llegó al grado de intentar matarla.

Le quiso pasar su auto encima El reporte de las autoridades del condado de Cumberland indica que Eduardo primero intentó estrangular a la chica, pero desistió al ver como ella estaba sufriendo, así es que decidió irse del lugar. Se montó a su vehículo y cuando iba marcharse, ella salió en su encuentro llorándole, lo que le molestó aún más. Aparentemente, el hispano intentó atropellarla, pero no lo logró ya que ella se tiró hacia un lado. Un vecino que se percató del incidente acudió al auxilio de la menor y juntos llamaron al 911 para reportar al agresor. Cuando llegó la policía, se enteraron del entonces “secreto familiar”, que ahora se ha convertido en un tremendo escándalo.

Era un marido muy violento La menor no titubeó ni un solo instante en denunciar a Eduardo. Les contó a los uniformados que ya varias veces él la había agredido físicamente y que incluso en una ocasión hasta la dejó inconsciente. De paso, les contó que estaba con él por voluntad propia desde hacía dos años. O sea que a la edad de 11 lo aceptó en su vida. La chica fue trasladada a un centro médico para ser tratada de sus heridas y ahí confirmaron que tenia cuatro meses y medio de embarazo. Con semejantes evidencias, la policía decidió ir a buscar a Eduardo para hacerlo pagar por todas sus fechorías.

Arrestado y acusado de múltiples cargos Los investigadores no tardaron nada en dar con Eduardo Rubio. Tras encontrarlo, lo arrestaron y acusaron formalmente de intento de homicidio en primer grado en perjuicio, secuestro, tratar de estrangular a una persona embarazada, y abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, todos cargos graves. Fue hasta entonces que la madre de la víctima se enteró de todo. La mujer declaró a la policía que Eduardo fue su pareja por cuatro años y que desconocía completamente que su hija era abusada sexualmente por él. La mujer también hizo reveló durante una entrevista que concedió al canal de noticias WRAL que espera un bebé del mismo individuo.

Casos como esos son más comunes de lo que uno cree Si crees que la historia de Eduardo y sus dos novias es algo inusual, déjame decirte que no. Hoy más que nunca son más comunes de lo que uno piensa. Hace unos meses me enteré por medio de una fuente policial de que una niña hispana había sido abusada sexualmente por su padrastro, a quien acababan de arrestar. Como la víctima era menor de edad, no me dio mayores detalles para proteger su identidad, pero al indagar en el expediente judicial del sospechoso, obtuve su dirección. Llegué al lugar y toqué a la puerta. Me abrió un niño. Casi de inmediato apareció su mamá, una joven mujer, a quien llamaré Ana para fines de esta nota periodística.

La dama me reconoció al instante “A usted lo conozco”, me dijo la muchacha. “Espero que sea por algo bueno”, le respondí de manera jocosa y con la esperanza de romper el hielo para iniciar con la plática que seguramente sería dura para ambos. “Sí claro, usted es Mario Guevara. Yo leo todas sus noticias”, me aseguró. “Entonces se imagina por qué estoy aquí, ¿verdad?”, le pregunté. Ella asintió con su cabeza. Así comenzó una larga plática que duró más de una hora. Me contó que en 2015 fue deportada a Honduras tras ser detenida por manejar sin licencia, y que, debido a ello, sus dos hijos, entonces de 12 y de 3 años, tuvieron que quedarse con Nicolás Mize Pérez (el padre del niño).

No le quiso ayudar a volver a USA Según Ana, al llegar a su país tras estar presa dos meses en una cárcel de Inmigración de Georgia, trató de regresar a Estados Unidos, pero su marido no estaba de acuerdo con que volviera. "Me decía que aquí la cosa estaba fea, que mejor me quedara allá, que él me ayudaría con dinero mensualmente porque me podía ir mal si me regresaba y que él iba cuidar de mis hijos", sostuvo Ana. No obstante, la mujer se aventuró para no estar lejos de su familia, pero estuvo varada en México cinco meses porque él se negaba a apoyarla económicamente para que siguiera el viaje. Finalmente, después de tantos ruegos, logró convencer a su esposo para que le pagara un 'coyote' para que le ayudara a cruzar la frontera.

La menor tenía otro comportamiento hacia su madre "A mi hija la encontré diferente, como rebelde conmigo, pero muy allegada a él", narró. "Aparecía con celulares y ropa nueva. Supe que Nicolás se los compraba, que la llevaba a arreglarse el pelo y las cejas". Ella cuenta que supuso que Nicolás la quería mucho porque ella cuidaba bien de su hermanito, el hijo de él. Sin embargo, el tiempo transcurrió y la pareja comenzó a tener problemas. "Ya casi no teníamos relaciones. Una vez a los meses me tocaba y varias veces encontré condones así que le reclamaba por tener otra mujer, pero nunca pensé que tan cerca", dijo Ana. "¿Y cómo supo que había abusado de su hija?", le pregunté.

Al fin la adolescente se atrevió a denunciarlo "Un día yo me fui a trabajar y él se quedó en la casa. Como el niño estaba dormido, se fue a meter al cuarto de mi hija, pero esta vez ella no se dejó. Lo empujó para sacarlo de la habitación, se encerró y me llamó llorando para contármelo todo", me respondió. "Yo estaba en shock, me regresé de inmediato para confrontarlo y llamé a la policía", agregó. A la casa llegaron dos patrullas. Los oficiales encontraron mensajes de texto entre Nicolás y la adolescente que lo incriminaban. El hombre fue arrestado en el acto y acusado de incesto. La menor le dijo a los investigadores que cuando su padrastro la violó por primera vez ni siquiera le había venido su menstruación y que siempre utilizaba preservativos para no embarazarla.

Con el enemigo en casa Lo que le pasó a esta madre es más común de lo que uno se imagina. Está comprobado que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por allegados a las víctimas, y no por extraños. Me hizo recordar el título de aquella película 'Sleeping with the enemy' (durmiendo con el enemigo). Sé que culturalmente los latinos acostumbramos a vivir revueltos (con tíos, primos, abuelos, etc.), que muchas familias rentan espacios a terceros para ahorrarse unos dólares y que abundan personas que cambian seguido de pareja. Todo lo que expuse en el párrafo anterior representa un grave peligro para nuestras criaturas. Ojalá que me lean y tomen en cuenta mi crónica de hoy. Hasta la próxima.