¿Hasta cuándo?… me pregunto

Siempre que me llega un caso de incesto trato de indagar lo más posible al respecto, gracias a lo cual he descubierto que, en cuanto a la comunidad latina, solemos ser demasiados confiados. A veces asumimos que porque nosotros no tenemos pensamientos pervertidos hacía un niño, todo el mundo es igual y eso es un error.

Es nuestra obligación como padres proteger a los niños y no me refiero solo a advertirles, sino a literalmente cuidarlos. He visto niñas jugando en los parques y mostrando sus calzoncitos. Pienso que eso no debería ser así, pues nunca se sabe que hay en la mente y el corazón de las personas que están a su alrededor.