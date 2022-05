Las autoridades aseguran que cada vez que el mexicano José Aguado Robles no salía a trabajar, disque le ayudaba a su hija con los quehaceres de la casa, incluyendo el cuidado de los pequeños, pero que tanta amabilidad no era en vano puesto que, en el fondo, sus intenciones eran otras: satisfacer sus instintos bestiales.

Crónica Latino abusaba de todos los niños que cuidaba su hija: Lo delató un niño de 10 años

El Departamento de Policía de Irving alega que José ultrajaba a infantes y niños de hasta seis añitos que eran incapaces no solo de defenderse, sino también de exponerle a sus tutores los vejámenes a los que eran sometidos. No fue hasta que hace un par de meses le hizo lo mismo a otro pequeño de 10 años, quien sí no dudó en contarle todo a sus padres.

Tras ser notificados de que su niño estaba siendo víctima de abuso sexual, los responsables de su cuidado llamaron a la policía de inmediato. Tras entrevistar al menor, los detectives consideraron que tenían suficientes pruebas para apresar a José y fueron por él. Lo encontraron sentado en su sofá viendo televisión y lo apresaron bajo el cargo de abuso sexual infantil.