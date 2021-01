Crónica: “La policía arrestó al hombre equivocado”.

Una niña de 4 años fue violada y su propio padre fue detenido.

Polémico caso de abuso sexual infantil en Georgia tras declaraciones de los parientes del detenido.

Justo a solo unas cuantas horas de la llegada del Año Nuevo, las autoridades de Georgia arrestaron a un hombre de origen hondureño como sospechoso de uno de los peores delitos que puede cometer un ser humano en contra de un ser inofensivo e inocente.

Jeyson Javier Ramírez Carrillos, de 28 años, fue acusado por la policía del condado de Gwinnett de haber sodomizado a una pequeña niña de 4 años.

Pero eso no es todo. Cuando lo apresaron, los agentes esculcaron entre sus pertenencias y en su celular encontraron “pornografía infantil”, según dijeron a MundoHispánico.

La policía no reveló aún si el imputado es pariente de la víctima o si ambos residían en el mismo domicilio en Norcross, alegando que no podía dar mayores detalles para no afectar la investigación y porque hay una menor de edad involucrada.

El domingo publiqué la fotografía de Jeyson en mi página profesional de Facebook y la reacción de mi audiencia fue increíble, a pesar de la poca información que había hasta el momento sobre el caso.

Más de 3 mil personas compartieron la publicación y casi un millar se atrevieron a exponer sus comentarios, obviamente la mayoría en contra de las acciones del sospechoso.

Muchas otras personas me escribieron en privado para dejarme saber sus opiniones al respecto o incluso, hablarme de otros casos similares que todavía no han salido a la luz.

Pero entre tantos mensajes, hubo varios que atrajeron mi atención: amistades y familiares del hondureño, quienes lo defendían a capa y espada.

Aunque no estoy seguro si ellos se conocen entre sí, todos coincidieron en que confían en su inocencia y, de paso, me aportaron datos que no me esperaba.

Me reservaré a exponer sus identidades debido a que me escribieron en privado, pero sí les contaré la otra versión de la historia, lo que según ellos es la verdad detrás del abuso que ha sufrido la niña.

Resulta que la pequeña víctima es la hijita biológica de Jeyson y de acuerdo con lo que me dijeron, él y la madre de la menor están separados desde hace algún tiempo y ella ya tiene a otro hombre a su lado.