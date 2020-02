¿No has escuchado cuando dicen que las vacaciones pueden ser el peor momento para una pareja que ya está en crisis? Pues así parece… este tipo fue de vacaciones con su esposa en un crucero y la mató a golpes delante de sus hijos.

Eran las vacaciones soñadas. Julio de 2017 había reunido a Kenneth y Kristy Manzanares, sus dos hijos, los dos hermanos de Kristy y su padre en un crucero que recorría Alaska, el Emerald Princess.

Tenían dos camarotes contiguos y disfrutaban del tiempo de ocio a bordo… pero había una tormenta oculta tras las fotografías felices que se sacaban.

Los Manzanares tenían problemas conyugales. Discutían a menudo, la pareja estaba en serios problemas.

A Utah man accused of beating his wife to death aboard a cruise ship has admitted responsibility in the 2017 slaying.

Kenneth Manzanares pleaded guilty to second-degree murder for killing Kristy Manzanares on the Emerald Princess Cruise ship.https://t.co/Uc761OrI1W

— New York Daily News (@NYDailyNews) February 8, 2020