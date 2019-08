Siempre pensó en la diabetes como una maldición. Algo que le había tocado en la vida y de lo que se quejaba constantemente.

“¿Por qué a mí? ¿No tengo bastantes problemas?”

Así que, cuando el agente le pidió sus documentos por un infracción de tránsito menor, nunca pensó que la diabetes era un problema menor, en ese momento.

Llevaba tantos años viviendo en Estados Unidos, ¡20 años! Siempre había trabajado bien, tenía hijos nacidos acá y toda una vida de recuerdos amargos y dulces.

Una vida normal. Como la de todos, bueno… si no fuera por la maldita diabetes tipo II y esos problemas del hígado que se estaba haciendo mirar con su doctor de toda la vida.

El agente revisó despacio sus documentos mientras Inocencio temblaba con los dedos sobre el volante.

“¿Todo bien, agente”?, dijo con una sonrisa.

“De hecho, no, señor”, contestó el uniformado

Inocencio sintió que se abría un hoyo bajo sus pies cuando le retuvieron. Una infracción de tránsito por ir pensando qué sé yo que cosas derivó en caer en manos del ICE. Y eso le condujo a una cárcel del condado Bergen (New Jersey).

EXCLUSIVE: Sick Bronx dad who family feared would die in ICE custody released

Inocencio Roman Solano suffers from advanced liver disease and type 2 diabetes. He experienced “inappropriate treatment” while detained for a year and a half, his lawyers said.https://t.co/oiIB85Ik5t

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 23, 2019