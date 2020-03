Crónica: La cuarentena por Coronavirus podría tener efectos secundarios ¡inesperados!

Dr. Oz sugiere una actividad para hacer mientras estás en cuarentena… pero podría tener efectos colaterales ¡de por vida!

Si estás encerrado con tu pareja, puedes hacer el aislamiento más llevadero, pero luego no te quejes.

La realidad ya no es la misma que hace unas semanas, hermano. El mundo ha cambiado, como en las películas de zombies. Sabemos que tenemos que estar en cuarentena por Coronavirus… ¿y qué hacemos en ese aislamiento?

Millones de personas están hoy en su casa. Después del miedo por enfermarse, viene el aburrimiento por el aislamiento si los síntomas son leves o si estás en casa por precaución.

Somos una sociedad que consume, trabaja, consume y nunca para. Así que, estar de pronto en casa más de 12 horas seguidas sin nada que hacer… puede ser un shock.

Claro, puedes ver todo lo que no viste en Netflix, trabajar online (trabajar, ¿eh? No me vayas a hacer trampa), puedes ordenar el closet, los cajones, la cocina, leer ese libro que nunca leíste y siempre dijiste que habías leído… hasta un concurso de eructos, ping-pong sobre la mesa de la cocina y adiestrar a tu perro para que gire.

Pero llegará un momento en el que el temido aburrimiento te llamará a la puerta.

Y con ello viene la ansiedad, la claustrofobia y la angustia. OMG.

¿Y entonces?

Entonces, dice el Dr.Oz, es cuando miras a tu pareja.

Allí está. Hace años que está a tu lado. Al principio no podías vivir sin su compañía, no podía quitarle las manos de encima, ¿te acuerdas?

Después, quizá la rutina o los problemas que hayan tenido, hizo que las cosas cambiaran. Ya no era lo mismo. PERO… ahora no hay nadie más.

Estás aislado con tu pareja. No puedes tocar a nadie más, besar a nadie más ni estar a menos de un metro de distancia de nadie más.

Bueno, el Dr. Oz sugiere que uses la posibilidad de poder hacer estas cosas con tu compañero/a si no está enferma.

O sea… que el doctor dice que lo más divertido que puedes hacer es tener sexo con tu pareja. Sexo del bueno, del largo, del que prueba cosas diferentes, y cuanto más, mejor.

El doc dice que nada quita la ansiedad y evapora la depresión esperable por el aislamiento como tener buen sexo. Y aconseja empezar cuanto antes y mantener la frecuencia.

¿Qué tal?

Claro, si todos nos ponemos a seguir la receta, lo más probable es que dentro de 10 meses, más o menos, haya otro Baby Boom como el que siguió a la posguerra de la II Guerra Mundial.

El rapero Machine Gun Kelly está de acuerdo con el asunto y le parece fantástico también.

Así que, si te toca quedarte en casa… mira a tu pareja y dile que tienes una cura para el aburrimiento y la angustia de estar ahí, “atrapados”.

Seguramente te va a mirar con dudas. Puede que sonría y le guste, puede que te mire con asombro y te tome la temperatura… pero puedes explicarle que tienes la prescripción del Dr. Oz.