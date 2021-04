Se declaran comprometidos con el caso

Al ser interrogado nuevamente, Paul Flores no quiso cooperar amprándose a la Primera Enmienda de la Constitución. Fue recluido en la prisión de la localidad sin derecho a salir libre bajo fianza. En el caso de su padre, a él si le concedieron la salida tras el pago de un cuarto de millón de dólares como garantía.

“Hasta que no regresemos a Kristin con su familia, esto no ha concluido. Estamos comprometidos a no detenernos hasta recuperar sus restos, sin importar lo que nos cueste”, afirmó a la agencia de noticias AP el alguacil Parkinson. Me alegra cuando las autoridades se toman muy en serio un caso, en especial cuando es tan grave como este. Y es que hay que ponernos a pensar que pudo haberse tratado de una hija nuestra y nos dolería que algo así quedara en el olvido. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.

Archivado como: crónica Kristin Smart

