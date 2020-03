En los tiempos que corren, los códigos apropiados y no apropiados de comportamiento socialmente aceptable han cambiado. Y este tipo jugó con el coronavirus y salió perdiendo.

Christian Pérez, de 23 años, conducía su auto borracho y sin licencia de conducir, por Salvatori Road, cerca de Michael Drive, en el condado de Martin, en Florida.

Solo con eso, ya estaba en riesgo de problemas. Un accidente, un arresto.

Pero parece que no era una preocupación para él.

Además, hay que añadir al cuadro el pánico causado, con razón, por la pandemia del coronavirus.

Así que, cuando un oficial lo detuvo, no se extrañó. Quizá estaba demasiado alcoholizado para reaccionar de forma lógica o quizá no.

La cosa es que le dijo al agente que tenía coronavirus.

Imagino la sorpresa del oficial ante tal confesión. Lo primero que hizo fue darle una mascarilla a Pérez para protegerse de un posible contagio. Protegerse él y cualquiera que se cruzara con el hispano.

“Señor, póngase la mascarilla, por favor”, le diría el agente.

“Sí, señor”.

“Páseme su licencia de conducir, por favor. ¿Ha estado bebiendo?”

Y Christian Pérez, en vez de pasarle la licencia, que no tenía, decidió acercarse al agente, sacarse la mascara de protección y toserle intencionalmente en la cara.

Mala jugada, hermano.

El agente le puso la máscara de nuevo a la fuerza y lo arrestó.

“¿Qué hace? ¡¡Póngase la máscara!!”

“¿Uh?”

“¡Que se ponga la máscara, maldita sea, ¿no ve que es peligroso? ¿Cómo me va a toser en la cara?”

Christian Pérez se debe haber dado cuenta de que no había sido inteligente… por triplicado.

Primero por conducir borracho, segundo, sin licencia…y tercero por cometer un acto hasta hace tres meses bastante inocente pero que, ahora, supone que te puedan acusar de terrorista.

Mira qué manera tan tonta de meterse en problemas serios.

Por supuesto, fue arrestado y su arresto publicado en las redes.

23-yr old man who told arresting deputy he had COVID-19, then intentionally began coughing towards the officer is charged with Threat to a Public Servant. Sheriff William Snyder says such acts against his deputies will be met with zero tolerance. See MCSO FB for details. pic.twitter.com/7O5onyqSQz

— MartinCountySheriff (@MartinFLSheriff) March 29, 2020