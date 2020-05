Algunas personas jugan Ruleta Rusa con el COVID-19 en el estado de Washington, están ignorando intencionalmente las recomendaciones de salud al exponerse a sí mismos y a otros al coronavirus, informaron las autoridades de salud de Walla Walla.

“Tengo tres niños pequeños que actualmente son contagiosos”, decía una publicación en Nextdoor, según reportaron algunos vecinos del área de Bellevue a KIRO 7, “Si desea que vacunen a sus hijos, avíseme y podemos hacer los arreglos para una cita para jugar”.

Aunque te parezca increíble, está ocurriendo. ¿Qué se le ha metido a esta gente en la cabeza?

