Mi crónica de hoy quiero dedicársela a tres pobres e indefensas mujeres (una venezolana y dos mexicanas) que en la última semana han sido encontradas sin vida y cuyos allegados temen que se trate de feminicidios, aunque las respectivas agencias policiales que investigan los hechos aún no han confirmado ni descartado dichas teorías.

Desgraciadamente, aquí en Estados Unidos también ocurre esta barbarie, aunque no necesariamente los medios de comunicación los exponen como tal, pero seguido aparecen mujeres muertas, aunque claro, acá las autoridades por lo general sí toman cartas en el asunto.

“Esta es mi amiga Christina. No ha sido vista desde el viernes 2 de abril. Siempre mantiene su teléfono encendido, pero hoy está apagado. Su coche fue encontrado en un estacionamiento, lo cual es muy sospechoso. Si ves a esta chica, por favor comunícate conmigo. ¡Por favor comparte! Necesito asegurarme de que ella esté bien”, escribió Selena Hendry en su página de Facebook junto con una fotografía de Matos.

El 30 de marzo, las autoridades de Gainesville (Georgia) descubrieron el cuerpo de otra mujer hispana. Lilian Andrade, de 26 años, estaba muerta bajo circunstancias muy “extrañas”, aunque la policía prefirió no adelantar nada, hasta conocer el resultado de la autopsia. Ni siquiera han dicho si hay algún sospechoso en esta tragedia.

Tiene más derecho un criminal que las víctimas

“Pienso que tal vez por ser mi hija mexicana, la policía no le está dando interés al caso”, denunció la acongojada madre a este medio. Según ella, a pesar de que no habla inglés, las autoridades no le proporcionaron intérprete, beneficio que hasta los delincuentes tienen al ser detenidos y que con más razón deberían tener las víctimas.

“Alguien apagó la flama de vida de Aisha y dejó un seco silencio en su lugar. La policía no pretende encontrar y castigar a los culpables. No podemos permitir que este crimen quede impune, digámosle al mundo que Aisha no es un número más en la estadística, sino que es otra mujer que nos arrebatan de nuestros hogares y de nuestro corazón”.

