Por su calidad de empleado de mantenimiento sabía hacer todo eso y a nadie le pareció extraño verlo. Al cabo de un par de horas, Joseline, la madre de la menor, notó que no estaba por ningún lado y los vecinos y amigos de la niña decían no haberla visto por largo rato, así que reportaron su desaparición lo que originó una intensa búsqueda.

Lo acorralaron durante el interrogatorio

El agente especial del Buró de Investigación de Georgia (GBI) Keith Sitton bombardeó con todo tipo de cuestionamientos a Ryan hasta que lo agarró en curva. “¿Eres un adicto a la marihuana?”, le preguntó el funcionario. Ryan aceptó que se drogaba, pero aseguró que no lo suficiente como para enloquecerse. “Te lo juro”, le dijo.

“Hay algo en esto que no nos están diciendo. Te retienes algo muy importante… No estás haciendo bien esta prueba”, le indicó el oficial. “No me estoy guardando nada. Se lo prometo. Voy a tomar la prueba otra vez”, respondió Ryan, pero esa ya no era una opción, pues ahí mismo fue arrestado y acusado formalmente por el atroz crimen.