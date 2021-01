Tras indagar, no tardó mucho en darse cuenta de que tenía una orden de arresto por violación, así que lo arrestó en el acto.

Crónica: Intentó burlar a ‘La Migra’ con la mascarilla

Todo indica que al final, la pequeña víctima decidió no testificar en su contra, y se desconocen las razones exactas del porqué. Simplemente no se presentó el día del juicio y se desapareció por completo, por lo que el juez no tuvo más remedio que exonerarlo.

Lo último que se supo es que la pequeña y su familia sentían temor de las posibles repercusiones que enfrentarían en caso de que Padilla fuera condenado ya que dijeron que este se dedicaba a la venta de drogas en el área.

Según Nechev, el hondureño es experto en amedrentar a sus víctimas. Asegura que hasta llega al punto de aparecérseles de repente en la calle o escuela para demostrarles que tiene ese poder y que, por ello, las menores deciden no exponer lo que les hace.

Se cree que le gusta cotejar menores de edad en las redes sociales, en especial en Facebook e Instagram.

La Fiscalía asume que podría haber otros casos de abusos infantiles relacionados con Padilla que aún no salen a la luz.

A pesar de la presión que los investigadores han ejercido contra él, no han podido hacerlo confesar. De hecho, ni siquiera habla nada cuando están ellos enfrente, actúa como si fuera mudo, indican los registros judiciales.

El abogado defensor de padilla, que no es del Estado, por cierto, sino que pagado por él mismo, quien sabe cómo, ha pedido al juez que le permita a su cliente salir bajo una fianza.

Sin embargo, la magistrada Jennifer Ginsburg alega que Padilla es extremadamente peligroso para sus comunidades y, por ende, le ha negado ese privilegio.