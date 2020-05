Crónica: El Bluethooth hizo que su esposa lo pillara ‘infraganti’.

Este mexicano quedó en evidencia cuando su esposa lo descubrió hablando con su amante.

¡Ahora su error está siendo viral en las redes!

Este tipo es pasto de las risas y comidillas de las redes sociales porque no pudo manejar tres cosas. Su Bluetooth y a sus dos mujeres.

Es que, hasta para hacer algo mal hecho hay que tener dos dedos de frente.

O, ponerse al día con la tecnología, no sea qué…

Y a este mexicano, el “no sea qué…” lo ha dejado en ridículo.

Resulta que el tipo, casado, tenía una amante. Una amante bastante exigente y demandante, además de impaciente. Y nuestro amigo, parece que se confió en que su esposa no se iba a enterar de nada.

¡Error!

Aquí, nuestro macho mexicano, se fue a pasear con su señora esposa en el auto. Y, en determinado momento, se bajó del coche que para checar algo.

Y ella se quedó dentro… esperando.

Lo que él quería checar era un mensaje que le acababan de dejar. Claro que nunca podría haber imaginado lo que se le venía encima.

El mexicano salió del auto y reprodujo el mensaje… sin recordar que tenía el dispositivo conectado al Bluethooth dentro del vehículo, con su “patrona” escuchando a todo volúmen.

Y una voz sensual y cálida dijo:

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Nos vamos a ver hoy o no?”

La esposa tragó saliva.

Él escuchó su mensaje, mientras ella lo grababa en video en su celular. Se ve el segundo exacto en que su mente se da cuenta de qué acaba de ser pillado ‘infraganti’ y mira hacia adentro de la cabina del auto sabiéndose atrapado.

El momento privado entre el esposo infiel y su amante se hizo público en Tik Tok con una canción de fondo.

El tema, de Los Cuates de Sinaloa, canta: “… ese compa ya esta muerto, nomás no le han avisado..”

El video es viral, los comentarios de todo tipo.

No te lo pierdas, hermano, porque merece la pena.

Infiel atrapado por Bluetooth, por Mario Guevara (VIDEO)

Me queda la duda de que no sea un montaje humorístico nada más. Si sigues el perfil de Tik Tok de @yovanfm te vas a dar cuenta de que es un ingenoso autor de pequeñas producciones.

Quiá lo colgó él, quizá su esposa realmente como venganza. De todos modos, es una buena advertencia para los que solían ser infieles y lo serán antes y después de esta cuarentena.

Sin palabras… 🙂 Gracias por leer mi crónica de hoy, te espero en la de mañana, como siempre.

