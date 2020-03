Las declaraciones de Trump acerca de que el Coronavirus es un “virus extranjero” y que “necesitamos el muro más que nunca” quedan un poco más absurdas si las contrapones con lo que pasó hace unos días con unos indocumentados con tapabocas.

Es que CBP publicó en su página una declaración de prensa que, a primera vista, parece como tantas otras.

O sea, que, como muchas otras veces, rescataron en Yuma, Arizona, a varios inmigrantes mexicanos que viajaban en un camión de trabajo.

Sucedió el 9 de marzo y es más o menos así lo que dicen.

Yuma Sector Border Patrol agents discovered 16 Mexican nationals locked in the back compartment of a work truck during a smuggling attempt Monday morning. Details via @CBPArizona: https://t.co/SpQTbbgSZZ pic.twitter.com/0W13TlaKMm

— CBP (@CBP) March 12, 2020