También a varios les informaron que las tenían como esclavas sexuales, pero a estos no les importó y con tal de complacerse ellos mismos, ignoraron dichos mensajes. Tras acordar el precio por esos “trabajos”, pautaron la hora y lugar de la cita. Cuando los interesados llegaban, eran apresados en el acto.

ICE aprovechó el resultado favorable de esta operación para invitar a la ciudadanía a no ser partícipe de esta clase de delitos, sino que, por el contrario, a denunciarlos para que su personal pueda actuar cuanto antes y que los involucrados sean castigados tal y como se lo merecen.

En Latinoamérica es normal, pero acá es delito

Dice el viejo y conocido refrán “al lugar donde fueres has lo que vieres”, y esto es algo que como inmigrantes debemos poner en práctica. El hecho de que en la mayoría de los países latinoamericanos sea normal ver mujeres semidesnudas en las calles ofreciendo sus servicios y nos hallamos acostumbrado a ver eso, no quiere decir que sea normal.

Aunque hay ciertas localidades en EE.UU. donde la prostitución es permitida, en la mayoría es ilegal, así es que ya sea que nos guste o no, debemos acatar y no caer en la tentación. Lo que le recomiendo a los hombres es conquistar a una mujer y formalizar una relación. Al final de cuentas, sobran mujeres solteras, pero como sé que muchos le tienen pavor a los compromisos, seguramente seguiremos dando reportes como este. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.

Pero el nuevo “amor” les duró muy poco

Cuando Crystal Noemí Domínguez Carvajal y Quinton Eugene Mosely se conocieron, creyeron que habían encontrado al amor de su vida. Ambos estaban tan entusiasmados que no lo pensaron dos veces para irse a vivir juntos. Él le llevaba a ella 15 años, pero la diferencia de edad era lo de menos. Crystal, de 23 años; y Quinton, de 38; estaban dispuestos a conocerse e intentar ser felices a toda costa. Tampoco la falta de recursos sería un argumento válido para separarlos, al punto de que ella hasta aceptó irse a vivir a su lado a un sencillo motel de su área. Lo que fuera para estar juntos.

Apenas unas semanas después de que comenzaran a convivir, algo malo, (que hasta ahora nadie sabe con exactitud qué fue), sucedió entre ellos. Lo que sí es un hecho es que no fue nada bueno, ni mucho agradable, tanto que uno los dos acabó en la morgue, luego de una acalorada discusión. Por lo general, en las disputas domésticas la peor parte se la lleva la mujer, que muchos todavía llaman el ‘sexo débil’, pero este no fue el caso. Y es que quien acabó muerto fue Quinton, tras recibir un solo balazo en su abdomen, el cual, no le quitó la vida en el acto, sino que lo hizo sufrir por varias horas. Archivado como: Crónica ICE levanta pervertidos