Crónica: ICE detiene familia británica por pisar la frontera

No es que nosotros, los hispanos, contemos las historias de detención del ICE de forma exagerada porque nos tocan… es que son así.

Y si no, mira la historia que te voy a contar, para que se la compartas a quien no te crea en tu próxima discusión sobre inmigración.

El tema de la inmigración es sensible aquí y en muchos otros puntos de la Tierra, lo que me parece que sucede es que esta política de Trump está un poco… digamos… excedida.

Te cuento lo que pasó.

British Family Detained By ICE After Unlawfully Entering U.S. From Canada: Eileen and David Connors say they accidentally crossed the U.S.-Canada border while vacationing. The couple and their 3-month-old son have been in a federal immigration facility… https://t.co/K44cC6EB5w pic.twitter.com/YKqbENg85t

— Marcus Evans ⚛️ 🔬 🔭 (@MarcuswevansSr) October 15, 2019