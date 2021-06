La fuerza con la que el personal de seguridad pretendía abalanzársele también era notoria al punto que varios jugadores trataron de evitarlo, pero fue en vano. Cuando menos lo sintió ya estaba en el suelo completamente inmóvil. “Él viene con nosotros, por favor suéltenlo”, les pedía Maynor, pero no le hicieron caso. Seguro no le entendían, pues se los decía en español.

Su sueño se hizo realidad

También hablé con Denis sobre su experiencia y el resultado final, según me dijo, lo ha dejado más que satisfecho. Sabe bien que está metido en un problema legal, pero le tranquiliza el hecho de saber que no se trata de un delito grave, así que confía en que saldrá bien librado. Cuando le pregunté que si estaba arrepentido de lo que hizo, su respuesta fue tajante: “NO’.

“Fue un error meterme. No pensé que me llevarían preso, solo me imaginé que me echarían del estadio, pero valió la pena. Solo así pude vivir lo que ahora estoy pasando”, me dijo Denis, quien juega fútbol desde que tenía cuatro años. Aquí en Estados Unidos es parte de un equipo juvenil como lateral derecho. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Hondureño cancha lío