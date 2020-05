Crónica: Hondureña deportada por bañar a sus hijos con agua fría.

Tras someterlos a golpes, la mujer los sumergió en la tina, según la policía.

Casos como estos ocurren a diario en la comunidad hispana que aparentemente no asimila que en EE.UU. el abuso corporal es considerado delito grave.

Una madre hispana de Georgia está presa y en alto riesgo de ser deportada tras ser acusada de crueldad infantil.

De acuerdo con el reporte de las autoridades del condado de Cobb, Meiri Josari Lara Oliva, de 23 años, quiso obligar a sus dos pequeños a bañarse con agua fría, pero como estos se resistían, los castigó como no debía.

La policía alega que la joven tomó una correa y les pegó a ambos menores en diversas partes de su cuerpo, incluyendo la cara.

Tras haberlos sometido a golpes, llenó la tina con agua fría y los sumergió a ambos a fin de enseñarles a respetar su autoridad, informaron a MundoHispánico las fuentes policiales.

Según los expedientes judiciales el abuso ocurrió el pasado 13 de mayo en un apartamento de la ciudad de Marietta en donde residía la familia.

La policía no reveló cómo fue que se dieron cuenta de este incidente, que se está manejando como un “caso de violencia doméstica”.

Lo que sí es un hecho es que la hondureña acabó esposada en el asiento trasero de una patrulla acusada de asalto agravado, crueldad con los niños e intento de asesinato, entre otros cargos graves.

Al ser recluida en el Centro de Detención de Cobb, un juez estatal le impuso una fianza de 50 mil dólares. Sin embargo, aunque lograra conseguir ese dinero, tampoco podría recuperar su libertad.

Y es que cuando los carceleros descubrieron que la mujer se encontraba indocumentada en el país, la reportaron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que de inmediato le puso una retención conocida como hold.

Debido a ello, una vez que su proceso criminal concluya y cumpla con su condena en caso de que resulte convicta, será deportada.

El mismo destino enfrenta incluso aunque sea exonerada, pues para ICE el solo hecho de ser sospechosa de un delito grave es causa suficiente para que sea removida de EE.UU.

No es la primera vez y seguramente tampoco será la última que ocurre un caso de esta índole en Estados Unidos.

De hecho, casi a diario las autoridades de Georgia me envían correos electrónicos informándome sobre arrestos que efectúan y que tienen alguna relación con la comunidad hispana.

Muchos de esos casos tienen que ver con abusos sexuales o físicos en contra de menores, como la historia que acabo de exponerles.

Todo indica que nuestra gente no quiere entender de que, aunque hayan sido criados de esa manera o aunque allá en la mayoría de países Latinoamericanos el castigo corporal hacia los hijos no sea considerado delito o no traiga mayores repercusiones, acá es todo lo contrario.

Aunque no lo crean, tan solo por cachetear a otra persona ya alguien puede ser arrestado bajo el cargo de agresión simple. Y ni se diga cuando hubo lesiones mayores, como moretones o sangrado, pues eso pasa a ser asalto agravado.