Está bien, no tendría que haber ido, es arriesgado, pero tiene 12 años, es una… ¡niña! y, como tal, es inmadura, se le entiende que aún no sepa diferenciar dónde está el peligro . Por eso es que debemos cuidar tanto a los pequeños.

María, pongámosle ese nombre puesto que el verdadero no se ha facilitado por razones de protección al menor, fue con una amiga a un apartamento que no conocía.

La acompañante de María se fue sin decir nada. Quizá sólo hizo “la entrega”, quizá se asustó y se fue, quizá quiso llevarse a María, pero no pudo y no insistió. La cosa es que la dejó sola con los cuatro tipos.

Pero ellos siguieron jugando con el cuerpo sin alma de la niña, tomaron fotos y videos de la pequeña en la cama. No mostraron compasión, ni se preocuparon de que algo peor le sucediera.

Sólo querían un juguete sexual, y ella era perfecta. Cuando se cansaron, la dejaron.

Ella volvió a casa. Seguramente alguien le tuvo que haber preguntado qué le había pasado. Dónde había estado. Al final ella contó a la policía lo que había vivido.

Xavier Cardoza y Delfino Rojas fueron detenidos bajo cargos de asalto agravado a un menor y Rojas fue acusado de indecencia con un menor. De los otros dos atacantes no hay información.

Esto que te cuento está en una declaración jurada, no me lo invento. ¡Ojalá no hubiera sucedido! Pero sí pasó en Texas y como me gustaría que no se repitiera jamás.

