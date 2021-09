Es ilegal contagiar a sabiendas a otro de una enfermedad

En la mayoría de los estados del país hay leyes y castigos que tienen que ver con esta irresponsabilidad de contagiar a otras personas a propósito de padecimientos, sobretodo mortales, como el VIH, el virus que provoca el sida y el COVID-19, la pandemia mas reciente no es la excepción.

Me alegro de que las autoridades tomen en es serio estas situaciones por el bien de quienes están sanos, pero lastimosamente, hoy en día es imposible saber quién está enfermo o quién no. Por ende, nos toca a todos cuidarnos individualmente, pero parece que a la mayoría eso ya no le importa, porque las fiestas, conciertos y eventos masivos, están a la orden del día por doquier. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Hombre coronavirus escupe