Las autoridades de Georgia acaban de revelar que había un grupo de hispanos que preferían los negocios asiáticos, en especial chinos y coreanos. Pero no se refieren a los bufetes y restaurantes, los cuales suelen ser frecuentados por miembros de nuestra comunidad ya que es un tipo de comida que les encanta a muchos.

Y es que los investigadores tienen conocimiento de que los sospechosos estaban relacionados con múltiples robos no solo en Forsyth, Oconee, Clarke, Bibb y Fayette, entre otros condados de Georgia, sino que también en estados como Texas, Virginia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero y cuanta razón tiene. Y es que en esta clase de casos puede verse como sujetos que no son capaces de superarse de manera decente y honesta, les toca apropiarse por la fuerza de lo que a otros sí les ha costado.

La policía de la ciudad de Marietta asegura que a Daniel y Aryana tenían fantasías raras, y una de ellas era que les gustaba que otros los vieran teniendo sexo. Hasta ahí, legalmente estaban en todo su derecho, incluso podrían haber hecho tríos u orgías si así lo deseaban. Eso no habría sido ningún problema.

En una ocasión, supuestamente fue Daniel quien metió su mano entre las piernas de la pequeña por largo rato, pues eso parecía complacerle. Pero faltaba lo peor, pues se llegó el momento en que ya eso no lo satisfacía y terminó violándola, sin que nadie hiciera algo por defenderla.

Hasta el día de ahora, los acusados siguen presos en la cárcel del condado de Cobb hasta el próximo 24 de agosto cuando comparecerán ante un juez estatal en una audiencia preliminar donde se decidirá si merecen o no el privilegio de salir libre bajo fianza, algo que obviamente es lo que menos quieren las familias de las víctimas.

Por eso toca estar alerta con los niños

El portal brasileño MancheteUSA reportó la semana pasada tras la captura de los imputados, que Daniel era un reconocido reparador y experto en computadoras en esa comunidad suramericana que reside en la localidad de Cobb, donde presuntamente ocurrieron los hechos. En cuanto a la mujer, sus conocidos dicen que trabajaba a domicilio como consultora de belleza y que también cuidaba niños en su hogar. La policía no ha confirmado ni negado dicha información, pero de ser así, lo más probable es que de ahí provengan las acusaciones en su contra.

Historias como estas son más frecuentes de lo que uno se imagina. A lo mejor como tu yo y que la leemos nos parece irrazonable una acción así porque no tenemos semejante nivel de perversión en nuestras mentes, pero, aunque no lo creas, son más comunes de lo que parecen e incluso, aún peores se ven por doquier. Por eso vale la pena recordarle a nuestra comunidad de que siempre es mejor poner el cuidado de nuestros hijos en manos de procesionales, personas y lugares certificadas y preparadas para dicha labor. Aunque estoy consiente de que eso no garantiza al 100 por ciento de que nuestros niños estarán a salvo, al menos reducimos el riesgo de que algo malo les suceda. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.