Crónica: Hispanos se roban 100 libras de carne para un asado

La pareja al parecer planeaba tener un gran ‘party’ en su vivienda

Hoy las autoridades están tratando de identificarlos para arrestarlos

Crónica Hispanos roban carne. Con el alza de los precios en prácticamente todos los productos, incluyendo los de la canasta básica, muchas familias en Estados Unidos nos estamos viendo afectadas para seguir con nuestra rutina diaria. Conozco casos de personas que ya no están saliendo a restaurantes a comer, mientras que otras que procuran no manejar tanto para no gastar tanto en gasolina.

Pero también anda por ahí mucha gente que, en lugar de tomar medidas drásticas para cuidar sus bolsillos, han optado por lo que parece más fácil, que es apropiarse de lo ajeno, a pesar de las severas implicaciones legales que el delito del robo y hurto acarrean y tal es el caso del que quiero hablarles a continuación.

Pidieron más de 100 libras de carne

La semana pasada dos hombres de origen hispano ingresaron a la tienda Super Valle Meat Market de la ciudad de Leander (Texas). Como si fueran clientes normales, tomaron una carretilla y se pasearon por todo el establecimiento en busca de algunos vegetales, todo lo que se necesita para hacer un buen ‘pico de gallo’.

Posteriormente, se dirigieron al área donde están las carnes y pidieron 100 libras y ya bien preparadas con todo y su sazón, para que estuviera lista solo para poner en el asador. Solamente ahí, sumaban más de 500 dólares, tomando en cuenta de que actualmente la libra de carne cuesta alrededor de los 12 dólares.