Pero lo peor fue que cada vez que le pagaban los 500 dólares por quincena, Fredy le quitaba 400 y le dejaba en claro de que eso era para cubrir los gastos de la renta de su cuarto, así como las utilidades y comida que consumía cuando estaba en casa. Aunque el menor varias veces puso objeción, no logró convencerlo de que le dejara más dinero.

Las autoridades aseguran que Fredy trajo al pequeño de su país, Honduras, cuando tenía 13 años. Le prometió a su progenitora que lo pondría a estudiar acá para que fuera alguien en la vida, pero lo primero que hizo fue conseguirle trabajo en un restaurante local como lavaplatos. El menor no tuvo más remedio que seguir instrucciones.

Crónica Hispano preso y acusado de múltiples cargos graves: “Te vas a convertir en un indigente más”

El argumento que Fredy utilizaba contra el niño para que dejara de estarse quejando porque le quitaba la mayor parte del efectivo, era que, en caso de no estar dispuesto a eso, literalmente “le pegaría una patada en el trasero” y lo lanzaría a la calle para que se convirtiera en un ‘homeless’ (indigente) más.

Eso le daba mucho pánico al menor, pues no tenía a nadie más con quien acudir, así que no tuvo más remedio que aguantarse. Pero la Oficina del Alguacil del condado de Cherokee alega que a Fredy no le bastaba con explotar al adolescente, sino que también lo maltrataba verbal y físicamente cada vez que le daba la gana.