Crónica: Hispano enfurecido les pega a sus padres con una escoba

Raúl nació en un hospital de la ciudad de Atlanta el 11 de junio de 1998. Ese día, seguramente todo era felicidad en su hogar, pues no hay mayor dicha para una familia que la llegada de un recién nacido. Los padres ni los hermanos mayores de Raulito se imaginarían que en la adolescencia se iba descarriar.

Raúl tiene ahora 24 años, pero ha estado en la cárcel media docena de veces, la mayoría de ellas por agredir a otras personas. La primera vez que pisó una fría celda fue justo unos días después de cumplir la mayoría de edad (18 años). Le pegó a un amigo, quien no lo pensó tanto y lo denunció para que lo metieran preso.

Los dos señores no tuvieron más remedio que poner sus brazos para recibir los garrotazos y evitar así que fuera a causarle daños mayores al darles con ese palo en la cara y cabeza. La madre de Raúl logró salir de la casa y fue a pedirle ayuda a uno de sus vecinos, que ni lento ni perezoso, decidió meterse para defender a sus viejos amigos.

Al ver que ya eran tres contra uno, Raúl sacó su pistola y abrió fuego en contra de su vecino, pero afortunadamente, su puntería le falló y no pudo atinarle. Fue entonces que las ahora tres víctimas decidieron que era momento de llamar a las autoridades locales para que lo sometieran antes de que matara a alguien.

El vecino sabía que Raúl es un hombre violento, pero ignoraba por completo que en ese preciso instante estaba armado. Como no sabía eso, llegó con las intenciones de calmarlo por las buenas o inmovilizarlo por las malas en caso de que fuera necesario, pero el agresor no estaba dispuesto a ceder de ninguna manera.

¿Será que estaba intoxicado o endemoniado?

Este suceso triste ocurrió a tarde del pasado domingo en la localidad de Buford, donde residen tanto las víctimas como su agresor. En lo personal pienso que atacar sin piedad a sus padres, es una acción desmedida que alguien en su sano juicio no es capaza llegar a cometer. Tiene que estar mínimo intoxicado con alguna sustancia.

La policía no ha revelado si encontraron algo raro en el organismo de Raúl, lo cual no me extrañaría. En el peor de los casos, sino hallan nada, es porque estaba con el demonio adentro, lo cual tampoco sería raro. Y es que tristemente, hoy en día abunda la gente endiablada buscando con quien desquitar sus rabias y frustraciones. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.