Las autoridades están consientes de que es posible que Sergio haya abandonado la ciudad, el estado o incluso el país, aunque saben que al menos por avión no lo hizo, pero saben que salir siempre es más fácil que entrar, así que no descartan esa opción. Sin embargo, confían en que ni eso impedirá que puedan dar con él tarde o temprano.

“Es como si hubiera desaparecido”, narró Tania, la hermana mayor de Hernández a News + Record. “Por lo que sé no ha hecho contacto con la familia ni con nadie, por lo que no tenemos ni idea de cómo encontrarlo, cómo buscarlo”, agregó la acongojada mujer, que confía en que el asesino de su hermanito no haya llegado tan lejos.

En caso de que ‘Yovani’ haya logrado salir de EE.UU. y llegar a Honduras, su tierra natal, no necesariamente significa que ya se haya salido con la suya. Y es que, según Roberson la Interpol (Policía Internacional), el Buró de Investigación Federal (FBI) y los alguaciles estadounidenses (U.S. Marshals) también lo están buscando.

Por lo que Tania le dijo a News + Record, está convencida de que Sergio no ha logrado evadir la justicia durante todo este tiempo por cuenta propia. Asume que alguien lo está ayudando, aunque todos sus allegados que ella conoce le han dicho que no saben absolutamente nada sobre Sergio.

Crónica Ni una sola pista: dispuestos a recompensar al informante



La hermana de Ramón invitó a la comunidad hispana a unirse a la búsqueda de su asesino. Les pide que no tengan miedo por carecer de estatus legal o por no hablar inglés. “Si sabe algo, llame a la línea directa… No tienes que dar tu nombre. No tienes que venir a nosotros”, dijo Tania al News + Record.

“Ni siquiera tiene que aparecer tu cara. Si nos das una idea de dónde se encuentra… estamos tratando de llevar este crimen ante la justicia y, desafortunadamente, no tenemos nada”, agregó la mujer, que dijo estar dispuesta hasta ofrecer una recompensa “como gratitud” a cualquiera que brinde información.