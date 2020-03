Crónica: Hispano famoso encarcelado por fotos sexuales con un niño.

Un exfuncionario hispano de Miami condenado por pederastia.

De nada le sirvió ser un conocido personaje de la comunidad.

El poder, la fama, el dinero y el éxito profesional no son nada si uno no es como tiene que ser. Las cosas mal hechas, los delitos, terminan saliendo a la luz… y cuando te metes con niños, no te van a perdonar.

Eso le pasó a este personaje súper popular y conocido en la comunidad de Miami.

Se trata del popular reportero hispano y exportavoz de la Alcaldía de Miami René Pedrosa.

Si no lo conces, te pongo en antecedentes. René Pedrosa, de 48 años, fue un reportero de radio y televisión en español durante mucho tiempo. Trabajaba para América TeVé-Channel 41, una estación de televisión en español con sede en Hialeah Gardens que cubre noticias en todo el condado de Miami-Dade.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, contrató a Pedrosa a principios de 2019 para manejar sus comunicaciones públicas.

Ya en febrero comenzó una investigación sobre este individuo por la sospecha, en aquel entonces, de que estaba cometiendo actos de pederastia contra un niño.

Fue entonces, que presionado por el escándalo, Pedrosa renunció a su cargo como asistente de Suárez.

Según los medios locales de aquel momento, el alcalde se reunió con Pedrosa y le solicitó su renuncia una vez que este admitió estar bajo una investigación.

“René Pedrosa me informó que está bajo investigación por un asunto personal”, dijo Suárez en un comunicado. “Después de hablar con él, le pedí su renuncia. La investigación debe seguir su curso”, remarcó el alcalde al Miami Herald.

Así, como se le veía, famoso y elegante, con una envidible posición en la sociedad, tenía un grave secreto que esconder y que sabía que podría resultar en problemas legales y el repudio de todos.

Pero debe haberse creído impune, o no pudo manejar su impulso más íntimo. Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, el amado personaje público era, en realidad… un monstruo.

El famoso reportero hispano fue arrestado en la madrugada del viernes 7 de febrero por las autoridades locales.

Rene Pedrosa, Miami mayor’s top aide, accused of sending lewd photo to teen https://t.co/f9hYtPoyLn pic.twitter.com/I4dwgXhxXB — New York Post (@nypost) February 7, 2020

René Pedrosa, el ex ayudante de la alcaldía de Miami, ya acusado de manosear a un niño en el Ayuntamiento y enviarle una foto lasciva, enfrenta cargos adicionales, esta vez en un tribunal federal.

Los fiscales federales han acusado a Pedrosa, más de un mes después de que fuera arrestado por primera vez por la policía de Miami por cargos estatales.

Las acusaciones federales, según una denuncia penal publicada el jueves por la tarde, se derivan de aquel mismo incidente depravado. Pero ahora, el caso podría ser asumido por completo por la Oficina del Fiscal de los EE.UU.

¿Y qué es lo que sucedió exactamente con Pedrosa?, me preguntas.

Bueno, te cuento.