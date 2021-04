Crónica: Hispano celoso asesina al nuevo novio de su ex

El horrible crimen ocurrió frente a la pequeña hija de la víctima

Autoridades quieren capturar al sospechoso antes de que abandone el país

Crónica hispano celoso. De veras que hay gente que no entiende que en la vida no siempre se gana todo y que a veces toca perder, aunque a uno no le guste. Y esto aplica no solo para lo material, donde podría decirse que es más fácil aceptarlo, sino que también en el aspecto sentimental, aunque asimilarlo sea más difícil.

Y es que hay tanto hombres como mujeres que se aferran tanto a alguien que llegan a creer que es de su propiedad, al punto de que al sentirse rechazados o saben que tienen a alguien más, por despecho son capaces de hacer cualquier estupidez o incluso de llegar al punto de cometer un crimen, sin importarles siquiera que eso destruya también sus propias vidas.

Juan López perdió la vida a manos de un desalmado

Apenas la semana pasada ocurrió una tragedia que ha dejado de luto a toda una comunidad, en especial a una familia guatemalteca, pues en un segundo le arrebataron a un ser querido y, al parecer, todo por causa de un tipo que no soportó ver a su expareja disfrutando de nuevo el amor a manos de otro hombre.

El día de esa fatal desgracia Juan López se encontraba como de costumbre alistando a su pequeña hija de seis años para mandarla a la escuela, cuando de repente, un intruso con pistola en mano se metió a su hogar repentinamente tras forzar la puerta y sin mediar palabra le pegó un tiro en la cabeza.

