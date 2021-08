La más chica de ellas declaró a los investigadores que el sujeto la violó cinco veces consecutivas, cuando por lo general las turnaba. Y todo indica que a Rubén no le bastaba con eso, sino que también las grababa o fotografiaba con su celular, para luego hacer quién sabe qué porquerías con dichas imágenes.

No fue hasta el pasado 10 de mayo, cuando se celebra el Día de la Madre, en que las niñas se atrevieron a exponerlo todo. Tremendo regalo el que le dieron a su mamá, cuando le confesaron que tenían mucho tiempo sufriendo en silencio toda clase de vejámenes Joshua Rubén Chávez, de 43 años.

Tras sacarle toda la información necesaria a las niñas, los detectives consideraron que tenían suficientes pruebas para acusar al hombre, así es que emitieron dos órdenes de arresto en su contra y fueron a buscarlo. Como él no sabía que acababan de denunciarlo, lo encontraron donde ellos creían estaba.

Por ello, los investigadores hasta se sienten preocupados ante la posibilidad de que las hermanitas no sean las únicas menores que hayan sido abusadas por este individuo en los últimos años. Justamente por eso decidieron exponer este caso para aumentar las posibilidades de que otras posibles víctimas se atrevan a denunciarlo.

Lo más extraño en todo esto es que nadie le puso cuidado a Joshua, a menos que no supieran de que ya tenía récord de abuso sexual infantil. De hecho, en Nuevo México lleva años en la lista de predadores sexuales de niños, o sea de que ya la había hecho antes, aunque dichos pormenores no han sido revelados por la policía.

Muchos padres suelen pensar erróneamente que el riesgo de ser ultrajados sexualmente lo corren solo las niñas, pero cuan equivocados están. Y es que, aunque en cuanto a cifras, a lo mejor ellas son un poco más, también los varones están expuestos a lo mismo, pues hay predadores que no escatiman.

Lo raro es que a pesar de la seriedad de las acusaciones que encara, un juez estatal le otorgó una fianza de 2 millones de dólares al sospechoso, dinero que obviamente todavía no ha logrado cubrir por lo cual, hasta el cierre de esta nota, Valencia Rodríguez seguía tras las rejas, según los expedientes judiciales.

El impacto irrumpió el silencio de la mañana

Cuando Crystal Noemí Domínguez Carvajal y Quinton Eugene Mosely se conocieron, creyeron que habían encontrado al amor de su vida. Ambos estaban tan entusiasmados que no lo pensaron dos veces para irse a vivir juntos. Él le llevaba a ella 15 años, pero la diferencia de edad era lo de menos. Crystal, de 23 años; y Quinton, de 38; estaban dispuestos a conocerse e intentar ser felices a toda costa. Tampoco la falta de recursos sería un argumento válido para separarlos, al punto de que ella hasta aceptó irse a vivir a su lado a un sencillo motel de su área. Lo que fuera para estar juntos.

Apenas unas semanas después de que comenzaran a convivir, algo malo, (que hasta ahora nadie sabe con exactitud qué fue), sucedió entre ellos. Lo que sí es un hecho es que no fue nada bueno, ni mucho agradable, tanto que uno los dos acabó en la morgue, luego de una acalorada discusión. Por lo general, en las disputas domésticas la peor parte se la lleva la mujer, que muchos todavía llaman el 'sexo débil', pero este no fue el caso. Y es que quien acabó muerto fue Quinton, tras recibir un solo balazo en su abdomen, el cual, no le quitó la vida en el acto, sino que lo hizo sufrir por varias horas.