Crónica: Cae hispano que abusó sexualmente de su hijastra

Juan García Gómez está acusado de la violación de la pequeña de 6 años

Tras buscarlo durante semanas, la policía lo capturó a solo unos metros de su cuartel

Crónica hispano sexualmente hijastra. Tras semanas de permanecer prófugo de la justicia, Juan García Gómez por fin cayó preso y estaba en el lugar donde las autoridades menos se imaginaban… a solo unos cuantos metros de su cuartel.

Las personas que conocían a Juan y que se dieron cuenta de lo que hizo pensaban que ya se había regresado a México, pues dejaron de verlo de la noche a la mañana, pero cuán equivocados estaban.

A Juan, de 30 años, lo buscaban por la violación en primer grado de una pequeña inocente, su hijastra.

De acuerdo con el expediente de las autoridades de la ciudad de Portland, en Tennessee, el hombre se aprovechó de la confianza que la niña y su madre le tenían para burlarse de ambas.

Según la pesquisa, la primera ocasión que la menor fue abusada sexualmente tenía apenas seis años. Debido a su corta edad, la niña no supo reaccionar, así que permitió una y otra vez el ultraje.

No fue hasta noviembre del año pasado, es decir del 2020, cuando ya la niña tenía nueve años, que le expuso a su mamá la vejación a la cual había estado sometida los últimos tres años.

Afortunadamente, sin pensarlo dos veces, la madre de la niñita acudió inmediatamente a las autoridades correspondientes para efectuar la respectiva denuncia, como debe de ser y no como en otros casos que prefieren callar para no perder a su pareja o porque simplemente no creen en la versión que le cuentan sus propios hijos.

La mujer no hablaba nada de inglés, lo que inicialmente complicó la situación, pero cuando le pusieron a una persona para que le tradujera, finalmente pudo exponer lo que les estaba pasando.

La pequeña víctima, por su parte, sí pudo expresarse debidamente, así que la policía comenzó a indagar de inmediato.