Crónica: Hispana murió desnuda, de hambre y encarcelada.

Rey llamó al 911 el 30 de diciembre de 2017 pidiendo ayuda médica. Su esposa sufría un aparente brote psicótico y no podían manejar la situación.

Damaris tenía antecedentes de trastorno bipolar, y hasta aquel momento, la madre de 5 hijos había podido llevar una vida más o menos normal… pero aquel episodio parecía más de lo que podían manejar.

Por eso su esposo llamó al 911.

“Mi esposa tiene un problema psiquiátrico y no se está comportando normalmente. Está siendo violenta y ya me ha golpeado dos veces y necesito un médico”.

Esperó inquieto y angustiado a que llegara personal médico. Pero lo que llego fue una patrullera de donde salieron agentes de policía que, al ver la situación, la arrestaron por asalto en cuarto grado y la encerraron en una celda en SCORE, en Des Moines.

