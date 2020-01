Hispana mató con cortauñas a su esposo, por Mario Guevara

Página

Crónica: Hispana mató a su pareja ¡con un cortauñas!

Katheleen Ayala, de 30 años, de Millville, está acusada de asesinato por la muerte de Axel Torres, de 35.

Aparentemente utilizó una parte afilada de su cortauñas para apuñalarlo hasta acabar con su vida.

Hay historias de asesinatos en nuestra comunidad hispana muy a menudo, lamentablemente. Pero la historia de hoy se sale de lo normal… imagina: ¡una mujer hispana mató con cortauñas a su esposo!

Me llamó la atención la noticia porque el arma es de lo más extraña. Uno no piensa en un cortauñas, ni en la lima metálica que suele acompañarlo, como arma mortal.

Claro, seguramente el hombre que murió en esta historia tampoco lo sospechó. ¿No es un final raro?

La cosa fue así, hermano, mira lo que te cuento.

Katheleen Ayala y Axel Torres convivían en el mismo tráiler dentro de el parque de casas móviles Country Meadows en Millville. No sé si eran esposos o no, pero sí parece claro que tenían una relación firme y asentada.

Evidentemente algo no andaba bien en la pareja porque discutían acaloradamente dentro de su hogar. La pelea empezó con palabras fuertes y gritos, pero según testigos que hablaron con la policía, se volvió una pelea física.

Lo dicen los testigos y, si te fijas después en la foto de la policía, ella tiene algunos magullones en la cara.

En determinado momento, seguramente para poner fin a la disputa, Torres abandonó el tráiler. Pero Ayala lo siguió. Ella no quería terminar el asunto así.

Llevaba en su mano un pequeño cortauñas, de esos que tienen una lima metálica para manicura. Supongo yo, por lo que leo en la declaración jurada, que Ayala estaba sumamente frustrada y enojada con Torres.

Lo siguió por el parque hasta un área con árboles y allí siguió la discusión, solo que esta vez, Ayala apuñaló a su pareja con la diminuta lima.

No sé si hace falta mucha puntería o mucha mala suerte. Lo que sí sé, es que hirió a Torres varias veces en su pierna, pies, manos y hombros, según dice la declaración jurada.

Cuando ella vio que él no se movía más, entró en pánico. Recogió su mini arma mortal y volvió al tráiler para pedir ayuda.

Sabía que lo había herido de gravedad, que quizá lo había matado.

Encontró a una persona que la ayudó a encontrar el lugar donde yacía Torres en un charco de sangre. Así lo encontró la policía de Millville, ya inconsciente sobre la 1 de la mañana del domingo.

Según documentos judiciales, Ayala le dijo a la policía que ella era responsable del ataque, pero que solo quería asustar a su esposo y no tenía la intención de dañarlo físicamente.

Inicialmente fue hospitalizado en estado crítico en el Hospital Cooper en Camden y Ayala fue acusada de asalto y delito con arma…

… pero Torres murió en la mañana del lunes y entonces Katheleen Ayala fue acusada de asesinato.

Ayala está detenida en la cárcel del condado de Cumberland en espera de una audiencia.

Dime si no es uno de los crímenes pasionales más locos de los que hayas tenido noticia. Hermano, eso me hace pensar en lo fácilmente que las cosas se salen de su cauce cuando no podemos controlarnos.

Estoy bastante seguro de que esta mujer no se compró el cortauñas con la intención de matar a nadie, menos a su pareja, pero ya ves… la furia y la ceguera de un momento de ira pueden llevar a destinos que ya no pueden solucionarse.

No es fácil, yo lo sé, controlarse cuando ves todo rojo… pero dejarse guíar por este talante fuera de todo quicio no tiene sentido. Más vale respirar profundo y después actuar, hermano.

Gracias por leer mi crónica de hoy, te espero en la de mañana, como siempre.