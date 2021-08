“Hasta nos amenazó de muerte”: Crónica mexicanos pintaron casas

De acuerdo con Juan, justo cuando deberían recibir el salario por todo su esfuerzo por los días trabajados, salieron peor de cuando llegaron. Según su testimonio, el hombre se enfureció cuando le cobraron y comenzó a tratar de intimidarlos con deportarlos e incluso hacerles un daño peor.

"Nos insultó como él quiso y hasta nos amenazó de muerte y con deportarnos", me dijo el mexicano, aún consternado por esa mala acción. Juan asegura que, al sujeto, cuya identidad no conocen en realidad, no le bastó con el hecho de no pagarles lo acordado, sino que hasta se quedó con herramientas suyas.