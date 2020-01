Hermano no hagas esto… por favor, por Mario Guevara

Página

1 de 2

Crónica: Hermano no hagas esto… por favor.

Por muy desesperado que estés con respecto a tu performance sexual, no hagas esto.

Un hombre en México quería sorprender sexualmente a una mujer joven e hizo lo impensado. ¡Le costó muy caro!

Hermano, no hagas esto… por favor, esta va para ti especialmente. Hermana, para que no le animes a hacer cosas locas para verte feliz.

Es verdad, en nuestra cultura, ser un “macho” en la cama es muy importante. Ellas, las divinas, las mujeres, deben estar satisfechas y plenas. Pero para todo hay un tope.

Y si no, mira lo que le pasó a este hombre de la ciudad fronteriza de Reynosa, en México.

No se conoce su nombre, así que vamos a llamarlo Juan.

Juan estaba loco por esa mujer de 30 años a la que quería volver loca. Solo pensaba en eso. Pero tenía un problema. No estaba demasiado seguro de si iba a tener una actución estelar en la cama.

Y ese es un miedo que muchos varones tienen, aunque no lo creas, mujer.

Por muy recios que parezcamos por fuera, siempre hay ese “Pepito Grillo” en nuestra autoestima que te dice… “¿Y si no?”

Bueno, pues a Juan el tema le estaba preocupando. Y parece que bastante, porque se tomó el trabajo de irse a Veracruz a comprar algo que pensó sería la solución definitiva para cumplir.

Y se le fue la mano, hermano.

Se compró un estimulante sexual que usan los granjeros de la región para estimular la libido de los toros a la hora de la inseminación. ¿Te imaginas?

Juan se preparó a conciencia. Se perfumó, se puso su mejor ropa y sonrisa. Se miró muchas veces en el espejo… y se tomó las pastillas estimulantes para toros.

Y sí, funcionó, hermano… pero no como él pensaba. O sí.

Resulta que su miembro sexual reaccionó al estimulante, y lo puso a la altura de un toro, o de varios.

El pobre hombre se dio cuenta de que aquello subía y subía, pero no bajaba.

Al principio quizá se haya sentido feliz, pero no pasó mucho tiempo hasta que empezó a doler. A doler mucho.

Y, al final, tuvo que ir a buscar ayuda porque pasaron tres días y su dolorosa erección no desaparecía. Tenía priapismo, una dolorosísima condición médica que puede ser peligrosa.

Juan tuvo que ser operado de forma urgente en el Specialist Hospital 270 de Reynosa.

Es decir, la fiesta le salió cara. Y eso pasa por andar comprando remedios a cualquiera y andarse automedicando. Incluso en temas tan sensibles como este, es mejor que te vayas a consultar con un especialista.

Digo, ¿no?, porque ahora, además del dolor, tuvo que pasarse el bochorno de acudir por ayuda cuando el mal ya estaba hecho. Y ella… bueno, me da la sensación de que debe haberse enterado de lo que pasó.

No te preocupes, Juan, no diremos tu nombre verdadero, pero para todos esos que andan pensando en tomar estimulantes para ser más machos… bueno… ¡Que no les pille el toro!

Gracias por leer mi crónica de hoy, te espero en la de mañana, como siempre.

Hermano no hagas esto… por favor, por Mario Guevara

Acerca de Mundo Hispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

MundoHispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos; MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

MundoHispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.