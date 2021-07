De acuerdo con la información provista a su servidor por medio de ese mensaje firmado por Carolina Oliva, hace un par de días cuando la familia estaba en pleno proceso de construir una cisterna, llegó un grupo de individuos acompañado por la policía. “Nos dijeron que no querían esta casa aquí”, declaró la mujer.

Y es que ellos jamás han metido con ninguno de los residentes de dicho lugar, por consiguiente, nunca han hecho daño alguno ahí ni le deben nada a nadie. Y lo peor es que no les bastó con vandalizarles su hogar, sino que también lo hicieron con sus tres vehículos que estaban estacionados a su alrededor.

Cuando Carolina dice que les pintaron su casa, no es que literalmente hayan agarrado una brocha para retocarla ni nada por el estilo, sino que, por el contrario, les pusieron una serie de ofensas de índole racial, entre ellas “muéranse desgraciados mexicanos”, lo cual no solo puso a la familia en alerta, sino también compungidos.

Hace tiempos que sobrepasaron los límites: Crónica Grupo racista latina

Ahora, tras este desagradable incidente, Carolina ha entendido muchas cosas que antes creía que se habían suscitado por accidente o por puras coincidencias de la vida, como por ejemplo el hecho de que cuando recién se habían mudado a ese vecindario, repentinamente aparecieron muertos sus perritos.

Ahora la familia está convencida de que sus tres mascotas fueron atropelladas a propósito por alguno de esos sujetos que los están hostigando solo por ser latinoamericanos y no 'gringos' como ellos quisieran. "Es un evidente ataque racial. Nos odian por ser hispanos. No toleran que vivamos como ellos", me dijo Carolina.