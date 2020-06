Crónica: Golpeado y arrestado en Walmart por no saber inglés.

Yoel Rodríguez se fue de compras y todo terminó en una pesadilla.

Nunca esperó que una salida tan inocente lo llevara a la cárcel.

Yoel Rodríguez se fue de compras a Walmart con su esposa, como hacemos todos de vez en cuando. Y como casi todos, yo incluido, lo del inglés lo lleva muy mal.

No importa cuántas veces lo haya intentado, le resulta muy difícil, no le interesa demasiado y no tiene tiempo para ponerse a aprender.

De todos modos, en la comunidad todos hablamos español.

Así que lo fue dejando. Sabe algunas palabras, pero, desde luego, poco para andar charlando o entendiendo lo que dicen por ahí.

Y así, tranquilo y en español, se fue a comprar en Jacksonvillle Walmart, en Florida. Para más precisión, te cuento que pasó el domingo por la noche en el Walmart dentro de River City Market Place.

Compraron todo los Rodríguez y se pusieron en la fila para pagar.

Pero la esposa le recordó a Yoel que habían olvidado algo. Así que, mientras ella esperaba su turno, Rodríguez se aventuró entre las góndolas del supermercado a toda prisa para buscar ese producto.

¿Que no te ha pasado nunca? A mí, cientos.

Y entonces, cuando estaba en eso, los empleados de Walmart le cortaron el paso y le dijeron algo.

Que él no entendió, claro, porque ya te he dicho que de inglés, nada.

Rodríguez los miraba con cara de “no entiendo” y quería ir a buscar su producto. ¡Le estaba esperando su esposa en la fila, era un momento!

Y los empleados que no. Que no pasaba y él sin entender.

Ya lo estaban irritando, si no se hubieran puesto a decirle qué sé yo qué, ya habría ido y vuelto.

Y como no se ponían de acuerdo, los empleados llamaron a un tipo.

El tipo también le dijo algo, pero Rodríguez seguía sin entender, se lo contara quien se lo contara.

Y entonces, aquel hombre se enojó y agarró a Rodríguez por el brazo con fuerza.

“¡¡Oye!!, ¿qué haces, man? ¡Suéltame!”, gritó el hispano cada vez más molesto y desconcertado.

El tipo siguió gritándole algo.

“¡¡No me toques!!”, gritó Rodríguez.

Y en vez de otra parrafada en inglés, recibió un puñetazo el la cara que lo dejó pasmado.

Y después de eso, además, sintió cómo el tipo lo esposaba.

“¿Qué demonios? ¡Solo quiero pagar e irme a casa! ¿Eso es un delito? ¿Quién es este tipoooooo?”

Claro, así lo vivió Yoel Rodríguez.

Ahora te traduzco “al inglés” lo que pasó.

Los empleados de Walmart le dijeron en primer ligar que ya no podía comprar más cosas porque estaban cerrados. Como el hispano no les hacía caso, buscaron la ayuda de un oficial que no estaba de servicio para que los ayudara con el tozudo.

Rodríguez nunca supo que estaba frente a una autoridad, así que, cuando le agarró del brazo, hizo lo que cualquiera haría, rechazar el supuesto ataque y resistirse.

Todo fue un mal entendido idiomático, hermano.

Y sí, Rodríguez fue a parar a la cárcel. Lo arrestaron.

La policía de Jacksonville emitió una declaración que dice: “Está muy claro que el acusado en este caso no solo golpeó el brazo del oficial, sino que se alejó activamente y se resistió al oficial. Estamos agradecidos de que el oficial haya podido superar la resistencia y evitar lesiones graves al acusado, lesiones a sí mismo o lesiones a personas inocentes”.