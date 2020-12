Crónica: En auge, fraude con ‘estampillas de comida’

Los arrestos por esta clase de delitos también están a la orden del día

Ciertos negocios se han estado aprovechado de este beneficio del Gobierno

Crónica fraude estampillas comida. El fin de semana pasé por una tienda hispana del área metropolitana de Atlanta, en Georgia, para efectuar algunas compras. Afuera del establecimiento estaba parada una mujer de aspecto joven, que daba la impresión de que esperaba a clientes para interceptarlos.

Esa clase de interacción suele ser común en muchos establecimientos. Me ha tocado ser abordado por religiosos que pretenden entregarme folletos sobre su credo, o personas que piden dinero para determinada causa.

Sin embargo, en este caso en particular fue algo completamente nuevo. “Disculpe, ¿cómo piensa pagar su cuenta? Porque si es en cash (efectivo), yo se la puedo cancelar con mi tarjeta EBT y usted me da el efectivo, aunque sea un poco menos de su total”, me dijo la muchacha.

“No”, fue mi respuesta, “pienso pagar con mi tarjeta de banco VISA”, le respondí.

En ese momento les confieso que no caí en cuenta de qué se trataba la oferta, pues creí que era de algún tipo de encuesta u otro tipo de propaganda.

Pero una vez adentro del negocio, vi que ella ya estaba también en el interior acompañada de otra señora hispana.

Dije dentro de mí “ya consiguió cliente”. Me dio curiosidad y me metí a buscar sobre esa promoción de EBT y ¡sorpresa!, caí en cuenta de que son las famosas ‘food stamps’, mejor conocidas como ‘estampillas de alimentos’.

Qué bueno que no acepté su ofrecimiento, pues legalmente habría cometido un delito. Y es que es un fraude tanto pagar cuentas ajenas, como aceptar que alguien pague mi cuenta con dicha tarjeta a cambio del dinero.

