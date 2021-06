Crónica: Francisco le pega a su mujer e intenta quemar su carro

La mujer de Francisco Camacho, cuya identidad no será expuesta ya que es considerada víctima de un delito grave, llamó al 911 para denunciar que su marido se había vuelto loco. Cuando le pidieron detalles sobre sus acciones, declaró que apenas acababa de maltratarla físicamente, pero que eso no le había bastado.

Por ejemplo, hoy quiero contarles el caso de un hombre de 40 años residente de la ciudad de Norcross (Georgia) quien acaba de ser arrestado luego que iniciara una fuerte disputa con su mujer al punto que, de acuerdo con las autoridades locales, no solo terminó agrediéndola, sino que también hasta intentó algo peor.

Crónica quemar su carro. Dicen por ahí que en los problemas maritales es mejor no involucrarse porque luego la pareja resuelve sus diferencias y los terceros que se metieron son los que terminan mal, pero hay ocasiones en que, aunque no se quiera, toca que otros se envuelvan porque de lo contrario, la situación puede tornarse caótica.

“Mi mujer no me comprende”

De acuerdo con Francisco, el altercado con su esposa comenzó cuando esta se negó a entregarle las llaves de la camioneta porque él necesitaba salir a comprar algunas cosas. Simplemente se negó a prestárselas, lo cual lo enojó mucho. “Se la presta a su hijo que ni siquiera tiene licencia”, le dijo a uno de los representantes de la ley.

“Ella no me comprende”, agregó el hombre, alegando además que no lo cuidaba ni atendía bien. “¿Entonces por eso tu le pegaste a ella?”, le preguntó el agente. “No”, respondió Camacho completamente seguro de su respuesta. “¿Querías prenderle fuego a la camioneta que está ahí parqueada?”. “Tampoco hice eso”, insistió. Archivado como: crónica quemar su carro.