Crónica: ¿Quién mató a Federico Cisneros? Un asesinato enigmático

Cisneros fue trasladado de emergencia al Memorial Hermann Hospital en donde los médicos ya no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de sus heridas.

Sin embargo, las autoridades siguen investigando el caso para determinar quiénes y por qué atacaron a Cisneros ya que no hay nada en el entorno familiar del hombre que revele una posible agresión.

Durante sus últimos alientos de vida, Cisneros no pudo dar detalles a las autoridades sobre el incidente que terminó con su vida en la víspera de la Navidad.

“¿Qué clase de persona hace algo así? ¿Por qué hicieron algo así?”, se pregunta Valentine, transida de dolor, en su comparecencia ante los medios de comunicación de Houston para exigir justicia en el asesinato de Federico Cisneros.

Linda Hammack, hija de Linda Valentine, quería a Cisneros como si fuera su propio padre. Por eso la muchacha abrió la cuenta Help Family Lico Cisneros (Ayuda para para la familia de Lico Cisneros) en la red social Go Fund Me.

“Él nunca me permitía que dijera que yo era su hijastra, siempre dijo que era su hija, me amaba como un verdadero padre”, dijo Hammack, quien solicita ayuda a la comunidad para correr con los gastos funerarios de Cisneros.

Ahora el HCSO y la organización sin fines de lucro Crime Stoppers de Houston piden ayuda de la comunidad para resolver el crimen llamando al 713.222.8477. Todas las pistas se mantendrán anónimas.