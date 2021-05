Me alegro de que les haya ido tan mal ya que las drogas que los mafiosos distribuyen están yendo a parar a manos de nuestros niños y jóvenes en las calles, parques, fiestas y hasta en las escuelas públicas. Es un veneno puro altamente adictivo que los está destruyendo lentamente, así que es no se merecen menos. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico . Hasta la próxima.

Crónica boda asesinan novio: La víctima se portó como un héroe

Para no afectar la pesquisa, las autoridades no dieron detalles de cómo fue que lograron relacionar a los dos hermanos con el violento altercado. Sin embargo, el sargento Dustin Tominic, de la policía de Chino, indicó que los hombres no habían sido invitados a la boda de Melgoza, pero que a pesar de eso, llegaron y no con las manos vacías.

“Esos cobardes venían con bates de béisbol. Estaba muy oscuro y mi hermano intentó tranquilizarlos para tratar de proteger a los invitados, pero lo mataron a golpes”, declaró Andy Velásquez, hermano de la víctima a los medios locales de comunicación. “Nos lo quitaron de una manera tan trágica y horrible. Deja a su hija Lilly, que estará en buenas manos con la familia de Joe”. Archivado como: Crónica boda asesinan novio Crónica familia García cárcel.