Según la declaración que dio a la policía el marido de la chica centroamericana, esta vez todo comenzó porque ella no quería parar de beber. Al parecer fueron juntos a una fiesta, donde comenzó a tomar cervezas de manera descontrolada. Luego él quiso evitar que no tomara más, pero ella se enfureció.

Y es que esta joven hondureña en menos de seis meses ha sido arrestada dos veces en Georgia por violencia doméstica. De acuerdo con los reportes de las autoridades de la ciudad de Norcross ya van varias veces que al no poder controlarse termina pegándole a su marido, algo a lo cual obviamente no tiene ningún derecho.

Crónica Esposa atacar marido. A sus apenas 25 años Katheryn Haydee Berríos Claros está metiéndose en demasiados problemas legales por no poder controlar su mal temperamento y de paso, su afición por los tragos, una mezcla que ya está comenzando a hacer estragos en su vida, y lo peor es que parece que no quiere darse cuenta de ello.

Alega que no la aguanta más

Según la víctima, él está cansado de esa situación, pero por alguna razón que no logra explicarse, no la puede dejar, a pesar de que sabe que esa relación ‘tóxica’ le está causando daños no solo físicos, sino también emocionales tanto a él como al pequeño hijito que ambos han procreado, pues al final de cuentas, siempre se entera de lo que pasa entre ellos.

El muchacho no sabe tampoco porqué ella está comportándose de esa manera tan agresiva, a veces supone que quizá ya no lo quiere, pero como tampoco lo deja, pues descarta esa opción y llega a la conclusión de que se aman en el fondo, a pesar de que se la pasan discutiendo y peleando. Archivado como: Crónica Esposa atacar marido