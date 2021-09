“Era rencilla personal entre ellos y varios andaban armados, así es que sabían bien lo que hacían y en lo que andaban”, declaró el administrador, aunque no aceptó de que todos hubiesen recién salido del club. “Es algo que no sabemos a ciencia cierta”.

Una vez obtuvieron su versión de los hechos, Basulto fue recluido en la cárcel del condado de Gwinnett sin derecho a salir libre bajo fianza. No hace falta ser adivino para saber de que este sujeto está en tremendo lío legal, que podría incluso a confinarlo a cadena perpetua, ya que tener dos homicidios encima no es poco.

Precisamente por ello hace unos días cuestioné al comisionado de seguros de Georgia, John King, el hispano con mayor rango en el Gobierno estatal sobre el porqué reabrieron los bares cuando son considerados negocios no indispensables y su respuesta me dejó perplejo.

“La vida sigue”, dicen las autoridades estatales

“Se reabrieron porque la vida tiene que seguir. Pero eso no significa que estamos invitando a la gente a que vaya a esos lugares. Si crees que algo es riesgoso pues no vayas, no solo porque este abierto significa que tienes que ir. Cada uno debe ser responsable de su vida y de sus acciones”, me dijo.

Tremenda su respuesta y basada en una gran realidad. Lo malo es que las repercusiones de las decisiones equivocadas que tomamos no las pagamos solo nosotros, sino que también arrastramos a nuestras familias, sino pues pregúntenle al montón de latinos detenidos que acabo de mencionar en mi nota de ayer y al mismo Basulto, porque los muertos lamentablemente no hablan.