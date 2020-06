Crónica: Empleado de Starbucks recibe más de $30,000 por ser “buena gente”.

Lenin Gutiérrez hizo lo que tenía que hacer, pero una clienta quiso ponerle la gente en contra en Facebook.

¡Sin embargo todo el asunto tomó un giro sorprendente!

Lenin Gutiérrez estaba sirviendo café en su turno en Starbucks en San Diego. Como todos los empleados, sabía que debía ser amable con los clientes para que se sintieran bienvenidos. Es política de la empresa y también de la naturaleza de Lenin.

Le gusta su trabajo y sabe que parte de su ingreso depende de las propinas. Así que, el muchacho, cuida mucho los detalles.

Estaba haciendo lo suyo como barista cuando una mujer hizo su pedido, pero había un problema.

La mujer blanca, de mediana edad y con aires de suficiencia, le dijo lo que quería consumir… pero no estaba usando mascarilla protectora.

“Lo siento, señora, no puedo tomar su pedido si no usa una mascarilla”, le dijo Gutiérrez.

“No me voy a poner una, querido”, contestó la mujer fijando su mirada en el empleado.

“Señora, lo lamento mucho, pero si no está usando una, no puedo atenderla. Es política de la empresa”.

“No me fastidies, no voy a usar una de ninguna manera, tengo esta condición médica”.

Lenin Rodríguez estaba en aprietos. De verdad quería que la cliente estuviera feliz y de verdad quería tomar su pedido, pero tenía las manos atadas. Si Starbucks decía que no se servía a nadie sin mascarilla, él no podía hacer otra cosa.

La misma historia de siempre. Uno se queda atrapado por las normas de la empresa para la que trabaja pero los clientes se la toman con los empleados visibles.

La mujer entró en ira y le tomó una foto al pobre Rodríguez.

“Te vas a enterar”, lo amenazó.

Y ella, muy enloquecida de rabia, subió a su Facebook la foto del barista hispano con toda la intención de denunciarlo socialmente por “malo”.

“Les presento a Lenin, de Starbucks, que no quiso servirme porque no estoy usando mascarlla. La próxima vez esperaré a que llegue la policía y traeré una dispensa médica”, escribió con muy mala onda esperando que sus seguidores la apoyaran…

Pero le salió el tiro por la culata.

Y fue ella la que quedó muy mal.

Su post se hizo viral, pero no como ella quería. Y lo de dejar en ridículo a Lenin Rodríguez le salió peor. De hecho, ha conseguido que el muchacho gane ya más de $20,000 en propinas.

Te cuento lo que pasó. Es que hay veces que se alinean los planetas para que las cosas le salgan bien a la gente buena.

Cuando esta mujer, Amber Lynn Gilles, subió su malintencionado post a facebook, las personas comenzaron a compartirlo y a comentar… ¡pero en su contra!

La gente estaba del lado de Gutiérrez por no permitir que esta “Karen” hiciera su voluntad y se saltara el protocolo sanitario como le diera la gana.

Ay, hermano, le dijeron de todo. Que si no usaba la mascarilla porque estaba enferma no fuera a sitios como Starbuck y pidiera delivery, que la mascarilla durante el tiempo de su pedido no le iba a hacer nada ni ocasionarle problemas respiratorios, y así una barbaridad de cosas.