Una emigrante salvadoreña publica video vergonzoso en las redes de su esposo y su sobrina teniendo sexo en su casa mientras ella estaba trabajando en Houston, Texas.

No a todos los emigrantes les esperan con abrazos cuando vuelven a casa. Por lo menos no con abrazos para ellos. Y si no, mira lo que he encontrado navegando en Facebook.

Esta mujer seguro que salió de El Salvador para ir a forjarse un futuro a Estados Unidos, su misión: que toda su familia mejore sus condiciones de vida, como todos.

¿Quién no quiere que los suyos estén bien? ¿No sacrificarías todo porque ellos, los que amas, estén protegidos y tengan lo que necesitan?

Pues seguro que ella lo pensaba. Así que un día emigró y se fue a doblarse el lomo a Texas.

Mandaba dinero para su esposo, para todos los que quedaron atrás y los extrañaba. Pero seguía contenta porque podía mandarles el dinero que necesitaban. Después de todo, un día iba a volver a casa y disfrutar de su cariño.

¡Ja!

Y digo ¡Ja! mientras me sonrío con dolor, te cuento.

Mira lo que le pasó a esta mujer.

Ella vuelve a casa llena de ilusión y se encuentra a su marido y a su sobrina teniendo relaciones sexuales en su casa. Se queda tan impresionada que no puede ocultar su desilusión, pero acierta a filmar el cuadro.