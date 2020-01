La muerte de una adolescente es siempre muy dolorosa, pero, si además uno se encuentra con que el peor final para ella fue a manos de quien consideraba alguien de confianza, la cosa se pone aún peor.

Mya Peña tenía 17 hermosos años. Irradiaba luz y su sonrisa era absolutamente cautivante. Cuando uno la mira en sus fotos, no puede menos que quedarse callado ante esos ojazos oscuros llenos de dulzura.

Y Mya tenía un amigo, un amigo en el que confiaba y con el que estaba creciendo, saliendo de la adolescencia.

Samuel Hoffman, de 18 años.

No se saba a ciencia cierta, por lo menos hasta el momento, si eran solo amigos o estaban en una relación, o estaban en el proceso de serlo. Lo que sí es cierto es que eran suficientemente próximos como para que Mya Peña confiara en Samuel Hoffman.

Por eso, al salir de su secundario en Mile High Academy, en Highlands Ranch, Colorado, el martes a las 3:15 p.m., Mya se subió al auto de Samuel sin temer nada.

Salieron del aparcamiento del centro y se fueron a otro muy cercano.

Como Mya no volvía a casa, saltó el alerta y comenzó la búsqueda. La policía supo de la relación de amistad entre los dos adolescentes y se puso en guardia.

Es que Samuel ya había tenido conflictos violentos antes, en marzo de 2019, y había publicado en sus redes algo sobre Mya… y eso hacía sospechar que algo raro estaba pasando.

Entonces comenzaron a buscar su auto. Hasta que lo localizaron en el aparcamiento cerca de la escuela.

Ya eran las 7:45 p.m. No había movimiento en el auto. La policía se acercó, quizá a golpear la ventanilla, pero antes de que pudieran hacerlo, los agentes escucharon un disparo en el interior.

Cuando abrieron la puerta del auto encontraron a Samuel muerto de un balazo. Se había suicidado.

Lo más triste es que en el asiento de atrás estaba Mya, fría y apagada. Muerta también.

