No sé qué le pasó por la cabeza a este hombre para hacer lo que hizo. Me tiene horrorizado lo que hizo contra su propia sangre Adam Slater en California.

Este sujeto, Slater, de 49 años, de Palm Desert, fue el causante el miércoles de algo espantoso.

Según una declaración oficial del Departamento de Sheriff del condado de Riverside, el 6 de mayo, más o menos a las 8.30 de la mañana, a los agentes de la Estación del Sheriff de Palm Desert les llegó a un informe de un apuñalamiento en un estacionamiento de una iglesia en la cuadra 44100 de Washington St., Indian Wells.

Cuando llegaron al lugar se encontraron con un cuadro dantesco. Una pesadilla de sangre.

Una mujer embarazada de seis meses, Ashley Grome, había sido apuñalada ferozmente por su esposo.

El tipo se había dado a la fuga, dejándola a su suerte para que muriera, y en su huída, se había llevado a la bebé que ambos tenían en común, la pequeña Madalyn Slater, de tan solo un añito de edad.

El tío de Ashley, Chris Grome, le dijo a News Channel 3 que Slater estaba siendo violento con su sobrina y trató de apuñalarla varias veces en el estómago y la garganta. Pero ella luchó para defenderse por su vida y la de su bebé en la panza.

Entonces, el atacante “entró en pánico, subió al vehículo y me dijeron que arrojó al bebé en el auto”, dijo Chris.

La policía llevó de urgencia a Ashley a un hospital local y se encuentra en condición estable. Los agentes, al saber que el atacante había sido Adam Slater, transmitieron su descripción y el vehículo en el que huyó.

Tan solo media hora después, alrededor de las 9:00 am, el despacho de CHP recibió un informe de una colisión en la autopista 74 al sur de Vista Point, en el área escénica de las montañas de Santa Rosa y San Jacinto.

La descripción del vehículo involucrado era similar a del auto del sospechoso en el apuñalamiento en Indian Wells.

Pero lo que sucedió fue algo aterrador.

Yesterday my dear friend Ashley lost her baby in the most tragic way. An act of hate. Please do what you can ❤️#JusticeForMadalyn https://t.co/fIYs38m8qr

— MayBaaby💕 (@AnastayaL) May 7, 2020