Luis siempre estuvo consiente de que lo que les hacía a los pequeños les causaba dolor tanto físico como emocional, pero no quería parar de hacerlo, pues se complacía con ellos como él quería y aprendió a mantenerlos callados con múltiples regalos. El dinero parecía no ser ningún impedimento para él.

Finalmente pasó lo que Luis jamás esperaba. Las víctimas dejaron de ser niños y se convirtieron en adolescentes. Comenzaron a recibir educación sexual y poco a poco fueron dándose cuenta de que lo que estaban viviendo en la comodidad de su hogar no era nada normal, sino que, todo lo contrario, los abusaban.

La semana pasada, luego de dos años preso en la prisión de dicha localidad, finalmente Luis se sentó en el banquillo de los acusados. Había demasiadas pruebas que lo incriminaban, así es que la Fiscalía no tardó nada en demostrar su culpabilidad, pero lo que más peso tuvo fue el testimonio con lujos de detalles de los dos chicos, que ahora son jóvenes.

Víctor Manuel Pérez (Alguacil del condado de Wake)La sentencia en contra de Luis no fue nada grata, pues Harris dictaminó que deberá pasar dos cadenas perpetuas tras las rejas. El imputado apenas acaba de cumplir 50 años, y su regalo fue saber que nunca más podrá caminar por las calles libremente ni volver a su casa en la ciudad de Mableton que tanto cuidaba.

Lo cacharon infraganti en la frontera sur

Tras presuntamente abusar de un niño de apenas 5 añitos en Raleigh (Carolina del Norte) Víctor abandonó el estado y se perdió. Nadie supo más sobre su paradero hasta que hace un par de meses lo descubrieron en Laredo (Texas) tras haber cruzado ilegalmente la frontera con México. Tras detenerlo, Inmigración se dio cuenta que tenía una orden de captura.

Tras permanecer preso por varias semanas, las autoridades federales lo enviaron al condado de Wake para que rinda cuenta por sus actos y luego, planean deportarlo. Me imagino que si le ponen una pena tan severa como la de Luis, no van poder expulsarlo del país, y pues no merece menos alguien con tanto nivel de maldad en su corazón. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima. Archivado como: Crónica cadenas perpetuas pervertido