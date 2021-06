El caso del que hablo es de la doctora Penny Crooks, directora de la Asheboro High School en Carolina del Norte, quien la semana pasada se puso en el ojo del huracán tras oponerse a entregarle el diploma de secundaria a Ever Martínez López, quien tuvo la osadía de pasar a recibirlo con una bandera de México alrededor de su cuerpo.

Al ver como su buena amiga es atacada sin misericordia, una de sus allegadas me contactó y bajo la condición del anonimato alegando sentir temor a también convertirse en víctima de acoso (y no la culpo en lo absoluto) me reveló tantas cosas sobre la directora Crooks que muy poca gente sabe y quizá es por eso por lo que tanto la han atacado.

Para comenzar, me dijo que en varias ocasiones emitió misivas a alumnos cuyos padres estaban en proceso de deportación por alguna falta menor como manejar sin licencia, para tratar así de evitar que el Gobierno federal fuera a separarlos de ellos, lo cual es digno de admirar pues no cualquier profesional arriesga su pellejo hasta ese punto hoy en día y menos por unos desconocidos.